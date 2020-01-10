Восемь человек пострадали в результате ДТП в Хабаровске

Восемь человек пострадали в результате ДТП в Хабаровске

ДТП с участием автобуса и фуры произошло утром 10 января в Железнодорожном районе Хабаровска. В результате пострадали восемь человек, сообщается на сайте краевого главка МВД России.

По данным ведомства, водитель автобуса вез сотрудников одного из предприятий на работу и врезался в стоящую у обочины фуру в Краснодарском переулке. Неопасные травмы получил семь пассажиров и сам шофер. Пострадавших доставили в стационар, где медики оказали им помощь. Медики назначили им амбулаторное лечение.

Как показало медицинское освидетельствование, водитель автобуса был трезв. В момент аварии в кабине грузовика водитель отсутствовал. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. По факту аварии проводится проверка.

Вечером 9 января в городе Острогожск Воронежской области произошло ДТП с участием двух иномарок. В результате погиб один человек. еще двое получили ранения.