МИД Украины сообщил о получении «важных данных» от США

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИДа Вадим Пристайко встретились с представителями США и получили от них «важные данные», сообщил украинский министр в Twitter.

«Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами», — написал Пристайко.

Такое объявление он сделал перед началом переговоров Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео. О каких именно данных идет речь, глава МИДа не уточнил. Ранее, 10 января, Зеленский попросил США, Канаду и Великобританию предоставить Киеву имеющуюся у них информацию о крушении лайнера «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране.

Самолет МАУ потерпел крушение 8 января после вылета из Тегерана. Незадолго до катастрофы иранские силы нанесли удар по военным объектам в Ираке, которыми пользуются американские военные.