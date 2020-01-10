МИД Украины сообщил о получении «важных данных» от США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 61,26 (+0,03) Quote, 12:18
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 68,05 (-0,01) Quote, 12:18
США или Европа: два пути развития российской системы электронных платежей Pro, 15:47 Обвиненному в хищении зарплаты подчиненных генералу дали 3 года условно Общество, 15:33 Заочно арестованному в России журналисту предоставили убежище в Латвии Общество, 15:32 МИД вернул Киеву направленную из-за визита Путина в Крым ноту протеста Политика, 15:29 Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением Крыма Экономика, 15:27 «Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму Бизнес, 15:21 Как «Корзина доброты» помогает накормить нуждающихся Партнерский материал, 15:20 Российская скелетонистка второй раз в сезоне выиграла этап Кубка мира Спорт, 15:18 Совбез Абхазии назвал ситуацию в стране стабильной Политика, 15:17 Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки Общество, 15:16 МИД Украины сообщил о получении «важных данных» от США Политика, 15:05 Меган Маркл улетела в Канаду после отказа от королевских полномочий Общество, 15:01 МАК заявил о готовности помочь в расследовании авиакатастрофы в Иране Общество, 15:00 Зеленский по ошибке назвал Канаду «Канадией» Политика, 14:47
Крушение украинского самолета в Иране ,  
0 

МИД Украины сообщил о получении «важных данных» от США

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИДа Вадим Пристайко встретились с представителями США и получили от них «важные данные», сообщил украинский министр в Twitter.

«Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами», — написал Пристайко.

Такое объявление он сделал перед началом переговоров Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео. О каких именно данных идет речь, глава МИДа не уточнил. Ранее, 10 января, Зеленский попросил США, Канаду и Великобританию предоставить Киеву имеющуюся у них информацию о крушении лайнера «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране.

Самолет МАУ потерпел крушение 8 января после вылета из Тегерана. Незадолго до катастрофы иранские силы нанесли удар по военным объектам в Ираке, которыми пользуются американские военные.

Последствия крушения украинского Boeing в Иране. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Власти Ирана заявили, что самолет разбился из-за технической неисправности. Киев рассматривает несколько версий, включая поражение ракетой и теракт.

Вечером 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что у Оттавы есть доказательства того, что лайнер МАУ был сбит ракетой. Reuters, CBS и Newsweek со ссылкой на источники писали, что американская разведка считает, что Иран мог по ошибке сбить лайнер зенитной ракетой. Тегеран исключает такую возможность.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter