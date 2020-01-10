Вильфанд оценил возможность увидеть лунное затмение в Москве

Москвичи могут не увидеть лунное затмение в ночь с пятницы на субботу из-за погодных условий, сообщил РБК и.о. Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, ночью ожидается небольшой снег, а днем по области он даже может усилиться. «Попытаюсь пошутить: на то оно и затмение, чтобы ничего не видеть, главное — чтобы в головах не было затмения», — сказал РБК Вильфанд.

Первое в 2020 году лунное затмение пройдет в ночь на 11 января, его продолжительность составит немногим больше четырех часов — с 20:08 до 00:12 мск. Затмение можно будет наблюдать с территории Евразии, Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, а также Арктики.

В 2020 году Луна зайдет в полутень Земли четыре раза. В ночь с пятницы на субботу произойдет самое глубокое из теневых затмений — оно составит 0,92 лунного диаметра. Потемнение нижнего края лунного диска можно будет увидеть невооруженным глазом в открытой местности при ясной, безоблачной погоде.