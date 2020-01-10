Канадские специалисты вылетели в Иран для расследования катастрофы Boeing

Делегация из десяти канадских специалистов по согласованию с Министерством иностранных дел Ирана направляется в Тегеран, чтобы принять участие в расследовании причин крушения украинского лайнера Boeing 737. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Ирана Аббаса Мусави.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его страна готова помочь в расследовании. В интервью RTL министр указал на необходимость внести «полную ясность» в вопрос о том, что стало причиной катастрофы.

Принадлежащий компании «Международные авиалинии Украины» лайнер разбился 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. Находившиеся на его борту 176 человек, в том числе 63 гражданина Канады, погибли.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него есть сведения о том, что самолет был сбит иранской зенитной ракетой. Власти Ирана сообщения о том, что причиной гибели лайнера была ракета, опровергают. 10 января Мусави предложил Трюдо передать всю имеющуюся у Канады информацию комиссии, ведущей расследование ЧП.