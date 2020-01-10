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Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

По итогам 2019 года объем российского fashion-рынка сократился на 3–4%. Об этом по результатам своей предварительной оценки сообщает Fashion Consulting Group (FCG). Соответствующее исследование есть в распоряжении РБК.

В качестве возможных факторов, повлиявших на изменения в объеме fashion-рынка, FCG называет продление экономических санкций, которое сопровождалось «драматически рекордным» сокращением международных инвестиций и оттоком иностранного капитала. Дополнительным барьером в развитии малого и среднего бизнеса, сообщает FCG, стало повышение основной ставки НДС с 18 до 20% с января 2019 года.

В то же время объемы сбережений населения опустились до самого низкого уровня за 20 лет, что сопоставимо с показателем 1998 года. Повышение зарплат нивелируется ростом розничных цен на основные базовые потребительские товары и высоким уровнем закредитованности населения. FCG приводит данные исследования потребительского доверия, согласно которым более половины россиян в прошлом году сократили расходы на одежду.

Согласно исследованию, доля люксового сегмента в общей структуре российского fashion-рынка выросла с 10 до 11%. А в среднем ценовом сегменте у брендов сложное положение, так как покупатели из-за необходимости экономить ждут распродаж или покупают одежду в разнообразных дисконтных магазинах.

Также на сокращение продаж повлияли погодные условия — аномально теплые осень и зима.

По данным «Коммерсанта», продажи одежды, обуви и аксессуаров падают впервые с 2015 года. Тогда показатель снизился на 9%, до 2,27 трлн руб. Сейчас объем продаж упал до 2,26–2,29 трлн руб.

Теги: одежда, продажи, падение продаж
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