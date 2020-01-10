В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки

Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году. В преступлении подозревается родной брат несовершеннолетней, сообщает главное управление регионального СК.

Ранее следственные органы возбудили дело по факту безвестного исчезновения подростка (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следствие полагает, что в июне 2010 года девушка, проживающая в поселке Березовка, распивала алкогольные напитки рядом с домом своего брата. Ему на тот момент было 25 лет. Затем они вошли в дом, где мужчина сначала изнасиловал сестру, а затем перемотал скотчем ее тело, в том числе дыхательные органы, что и привело к смерти. После этого он выкопал в подполье яму глубиной около двух метров, спрятал в ней тело и залил это место бетоном.

В СК сообщили, что в ходе допроса подозреваемый пытался запутать следствие, сказав, что спрятал тело в торфяных болотах. Однако при обследовании подполья с помощью георадара были обнаружены останки девушки.

В конце декабря СК возбудил дело после убийства девочки 2017 года рождения. Тело ребенка с признаками насильственной смерти от удушья обнаружили на востоке Москвы. В тот же день полицейские задержали подозреваемого мужчину 1964 года рождения.