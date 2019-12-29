СК возбудил дело после убийства девочки на востоке Москвы

СК возбудил дело после убийства девочки на востоке Москвы

Следователи возбудили уголовное дело после убийства девочки 2017-го года рождения, тело которой нашли на востоке Москвы 27 декабря, сообщает Главного следственного управления СК по столице.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего).

В сообщении говорится, что девочку 2017-го рождения обнаружили мертвой на востоке Москвы с признаками насильственной смерти от удушья. В тот же день полицейские задержали подозреваемого мужчину 1964-го года рождения. Сейчас следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

24 декабря в Басманном районы Москвы обнаружили тело женщины с пакетом на голове. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

В качестве подозреваемого задержали брата женщины.