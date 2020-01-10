Apple обвинили в краже технологий для «умных» часов

Компания Masimo подала в суд на корпорацию Apple, обвинив ту в незаконном использовании в «умных» часах Apple Watch ее технологий мониторинга здоровья, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в иске, поданном в суд по Центральному округу Калифорнии, утверждается, что Apple использовала технологии, защищенные десятью патентами, выданными Masimo и ее «дочке» Cercacor Laboratories. В частности, речь идет и технологиях неинвазивного мониторинга уровня кислорода в крови и отслеживания частоты сердечных сокращений.

Истец утверждает, что Apple ранее предлагала договориться о сотрудничестве, однако в итоге свернула переговоры и получила доступ к его секретам, переманив к себе на работу ключевых сотрудников Masimo и Cercacor.

В конце декабря 2019 года иск против Apple подал кардиолог Джезеф Визел, обвинивший компанию в нарушении его авторских прав. Врач утверждает, что в Apple Watch незаконно используется запатентованный им метод измерения пульса.