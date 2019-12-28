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Кардиолог подал против Apple иск о нарушении авторских прав

Кардиолог из Университета Нью-Йорка 27 декабря подал иск в федеральный суд в Бруклине против корпорации Apple за нарушение авторских прав. По его мнению, в часах Apple Watch используется его запатентованный метод отслеживания сердцебиения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам доктора Джозефа Визела, он впервые связался с Apple в сентябре 2017 года, предоставив подробную информацию о своем методе. Визел заявил, что компания «отказалась добросовестно вести переговоры», и теперь он собирается требовать компенсацию за нарушение авторских прав. Кроме того, он планирует запретить Apple использовать этот метод без его разрешения.

Часы Apple могут измерять частоту сердцебиения пользователя и сообщать о нарушениях сердечного ритма. Визел сообщил, что его изобретение стало новаторским в выявлении мерцательной аритмии путем мониторинга нерегулярного ритма пульса при последовательных временных интервалах.

Bloomberg сообщает, что представители Apple пока не ответили на вопрос об иске.

Ранее в декабре международная правозащитная организация IRAdvocates подала в окружной суд США по округу Колумбия коллективный иск против Apple, Alphabet (материнская компания Google), Dell Technologies, Microsoft и Tesla. Эти компании используют аккумуляторы на основе кобальта. Иск подали от имени 14 анонимных истцов, среди которых есть как малолетние работники расположенных в Демократической Республике Конго шахт по добыче кобальта, так и родственники погибших на этих шахтах детей.

Теги: Apple
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