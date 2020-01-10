В Петербурге эвакуировали девять судов из-за угрозы взрыва

В Санкт-Петербурге эвакуировали девять районных судов из-за поступивших сообщений о минировании. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

Согласно сообщению, речь идет о Красногвардейском, Куйбышевском, Колпинском, Василеостровском, Петродворцовом, Сестрорецком, Дзержинском, Октябрьском, Ленинском районных судах.

На момент публикации заметки Красногвардейский, Сестрорецкий, Ленинский, Октябрьский, Василеостровский и Дзержинский суды уже вернулись к работе.

В суды, образовательные заведения и учреждения здравоохранения, вокзалы, аэропорты и станции метро Москвы и Санкт-Петербурга с конца ноября почти ежедневно поступают угрозы о минировании. Во всех случаях сотрудники экстренных служб не находили никаких взрывных устройств.