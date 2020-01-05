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Роспотребнадзор назвал самые опасные ресторанные блюда

Посетители ресторанов сильнее всего рискуют своим здоровьем, заказывая из меню многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, десерты с кремом и изделия из рубленого мяса — рулеты, паштеты, котлеты. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Также высока вероятность получить инфекционное отравление при употреблении ресторанных студней и шаурмы. Специалисты заявляют, что бактерии и вирусы часто выживают на поверхности плохо промытых овощей и фруктов.

Наиболее частыми диагнозами при пищевых отравлениях в ресторанах становятся сальмонеллез, дизентерия, кампилобактериоз, иерсиниоз, гепатит А, ротавирусная и норовирусная инфекции.

В Роспотребнадзоре рекомендуют при недомогании после посещения ресторана немедленно обратиться к врачу. Это необходимо не только для оперативной медицинской помощи, но и для сбора доказательств: врачебное заключение поможет установить, что отравление произошло именно в результате трапезы в общепите.

Следует сохранить чек, а если оплата в ресторане производилась картой, то нужна выписка с банковского счета. Желательно найти несколько свидетелей.

После этого следует направить досудебную претензию к владельцу заведения, к которой нужно приложить чек и медицинское заключение. В ней отравившийся клиент может потребовать компенсацию стоимости ужина, лечения и утраченного заработка в случае длительного больничного.

В конце декабря эксперты Роспотребнадзора предупредили, что неправильное хранение новогодних салатов после праздников может привести к тяжелому отравлению. Хранить их следует при температуре 2–6 градусов выше нуля и не держать всю ночь на новогоднем столе. 

Теги: питание, отравление, еда, рестораны
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