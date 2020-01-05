Московский планетарий сообщил о максимальном приближении Солнца 5 января

Расстояние между Солнцем и Землей станет минимальным в воскресенье, 5 января, и можно будет наблюдать самый большой солнечный диск в году, говорится в астрономическом прогнозе Московского планетария.

Земля будет в перигилии — ближайшей к Солнце точке своей орбиты, и расстояние до звезды составит более 147 млн км. Самую дальнюю точку — афелий — она пройдет в начале июля: тогда Земля удалится от Солнца на более чем 152 млн км.

В Московском планетарии также сообщили, что спустя пять дней, 10 января, жители по всей России смогут наблюдать полутеневое лунное затмение с максимальной фазой 0,92. Оно пройдет в 22:10 по московскому времени.

31 января 2019 года по всему миру наблюдалось редкое явление — лунное затмение на фоне суперлуния. В России лучше всего его увидели жители Дальнего Востока. Так, во Владивостоке и Южно-Сахалинске луна стала красной, а в Благовещенске удалось снять уже желто-серую луну.