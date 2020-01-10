В Крыму анонсировали запуск регулярного авиасообщения с Арменией

Регулярное авиасообщение между Симферополем и Ереваном запустят в марте 2020 года. Об этом сообщил «РИА Новости» глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

По его словам, разрешение и согласования от Росавиации на осуществление регулярных полетов получила авиакомпания «Икар».

«Сейчас вопрос находится на стадии подготовки и согласований, в том числе в части расписания полетов и договоров с аэропортами. Планируются с марта полеты с частотой два раза в неделю. Дальше по спросу, но не более семи раз в неделю», — отметил Черняк.

Он пояснил, что маршрут на данном направлении станет первым регулярным международным рейсом с момента вхождения Крыма в состав России. Кроме того, авиасообщение на данном маршруте укрепит

международный статус аэропорта «Симферополь», считает глава комитета.

В июле 2019 года в Крыму заявили о готовности международного аэропорта Симферополя принимать рейсы из любой страны мира, в том числе и из Украины.