Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Воронежской области

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Воронежской области

ДТП с участием двух иномарок произошло в городе Острогожск Воронежской области. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла 9 января около 20:00. Вначале 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110», двигаясь из центра города, столкнулся с движущимся впереди автомобилем Mitsubishi Lancer. Водители начали оформлять ДТП, и в это время 50-летний водитель Daewoo Matiz наехал на стоявших на проезжей части людей.

В результате на месте происшествия погиб 44-летний владелец Mitsubishi. Еще два человека получили ранения. Медицинскую помощь оказали водителю «ВАЗ 2110», после чего его отпустили домой.

8 января в результате столкновения двух автомобилей в городском округе Луховицы Московской области погибли четыре человека.