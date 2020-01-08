Четыре человека погибли при аварии в Подмосковье

Четыре человека погибли при аварии в Подмосковье

Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в городском округе Луховицы в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Там уточнили, что ДТП произошло на 145-м километре автодороги «Урал» (М-5). По предварительным данным, еще четверо, включая двух несовершеннолетних, получили травмы, их госпитализировали. В ведомстве сообщили, что на месте аварии работают сотрудники ДПС. Причины ДТП устанавливают.

В конце декабря в Московской области из-за столкновения с грузовиком DAF погиб водитель автобуса. Авария произошла 536-м километре трассы А-108 («Большая бетонка»). О причинах ДТП не сообщалось.