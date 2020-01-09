Новогоднее обращение Путина посмотрела почти половина россиян

Трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина посмотрела почти половина россиян, следует из поступивших в РБК данных компании Mediascope.

Общий рейтинг трансляции, которую показывали по 28 каналам, составил 44%. Эксперты отметили, что процент рассчитывали как количество смотревших обращение человек, выраженное в процентах от населения в рамках выбранной целевой аудитории. В Mediascope пояснили, что речь идет о телезрителях в возрасте от четырех лет, которые живут в городах с населением от 100 тыс. человек.

При этом наибольшее количество россиян смотрели обращение президента на «Первом канале» (15,3%) и на «России 1» (10,3%).

Ранее стало известно, что, по данным Mediascope, наибольшую аудиторию в новогоднюю ночь и 31 декабря собрал «Первый канал». Он сделал ставку на мелодрамы «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Кавказскую пленницу» и фильм «Иван Васильевич меняет профессию».