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Новогоднее обращение Путина посмотрела почти половина россиян

Трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина посмотрела почти половина россиян, следует из поступивших в РБК данных компании Mediascope.

Общий рейтинг трансляции, которую показывали по 28 каналам, составил 44%. Эксперты отметили, что процент рассчитывали как количество смотревших обращение человек, выраженное в процентах от населения в рамках выбранной целевой аудитории. В Mediascope пояснили, что речь идет о телезрителях в возрасте от четырех лет, которые живут в городах с населением от 100 тыс. человек.

При этом наибольшее количество россиян смотрели обращение президента на «Первом канале» (15,3%) и на «России 1» (10,3%).

«Ирония судьбы» не помогла «России 1» обойти «Первый канал» в Новый год
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Ранее стало известно, что, по данным Mediascope, наибольшую аудиторию в новогоднюю ночь и 31 декабря собрал «Первый канал». Он сделал ставку на мелодрамы «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Кавказскую пленницу» и фильм «Иван Васильевич меняет профессию».

В прошлом году лидером среди телеканалов в новогоднюю ночь стала «Россия 1». Весь день 31 декабря лидером оставался «Первый канал». Там показывали такие советские кинохиты, как «Девчата», «Джентльмены удачи», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука» и «Любовь и голуби».

Теги: обращение, Новый Год, Путин Владимир Владимирович
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