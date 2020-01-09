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Из-за сообщений о минировании в Москве и Петербурге эвакуировали суды

В Петербурге эвакуировали Василеостровский, Красногвардейский, Куйбышевский, Петродворцовый, Петроградский, Дзержинский, Сестрорецкий, Колпинский, Октябрьский, Пушкинский и Ленинский районные суды. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

В сообщениях, поступивших в судебные учреждения, также говорится о минировании станций метро, родильных домов и супермаркетов. На момент написания заметки к работе вернулись Сестрорецкий, Ленинский, Василеостровский, Петродворцовый, Колпинский и Дзержинский районные суды.

В Москве сообщение о минировании получил Басманный суд, передали РБК в пресс-службе учреждения. На момент публикации заметки суд уже вернулся к работе.

По информации ТАСС, сообщения о взрывных устройствах поступили также в несколько столичных школ. В пресс-службе ГУ МВД по Москве на вопрос РБК об анонимных сообщениях о минировании сообщили, что «такой информации нет». РБК обратился за комментарием в департамент образования и науки Москвы.

Суды, станции метро, образовательные заведения и учреждения здравоохранения, вокзалы и аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга анонимно «минируют» практически ежедневно с конца ноября. Во всех случаях сотрудники экстренных служб не находили никаких взрывных устройств.

Ложные угрозы взрывов на протяжении последнего месяца регулярно поступают и на объекты транспорта, образования на Дальнем Востоке. 9 января в связи с этим эвакуировали сотрудников Амурского судостроительного завода, расположенного в Комсомольске-на-Амуре.

Теги: эвакуация, суд, Москва, Санкт-Петербург, новости РБК
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