СМИ узнали об участии Ди Каприо в спасении упавшего за борт француза

СМИ узнали об участии Ди Каприо в спасении упавшего за борт француза

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо принял участие в спасение мужчины, который выпал за борт круизного лайнера в Карибском море. Об этом сообщают The Sun и Daily Mail со ссылкой на источники.

30 декабря Ди Каприо вместе со своей 22-летней подругой Камилой Морроне отдыхал на яхте в Карибском море, когда команда судна получила информацию о выпавшем за борт 24-летнем члене экипажа круизного корабля Club Med.

45-летний актер согласился отклониться от курса и начать поиски терпящего бедствие. Человек был обнаружен перед наступлением темноты недалеко от острова Саба к югу от Сен Мартена. По данным СМИ, судно Ди Каприо было единственным согласившимся начать поиски утопающего.

Мужчина провел в воде 11 часов и был сильно обезвожен. Выяснилось, что он француз и выпал за борт из-за сильного опьянения. Команда яхты Ди Каприо накормила, напоила и снабдила его одеждой, после чего передала береговой охране, отмечают СМИ.