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Росстандарт разработает ГОСТ об отзыве автомобилей

В 2020 году Росстандарт планирует утвердить специальный ГОСТ по критериям и механизмам отзыва автомобилей, сообщается на сайте ведомства.

Росстандарт утверждает, что разработка такого стандарта беспрецедентна в мировой практике, однако он необходим, так как действующие нормы по отзыву товаров касаются всех групп продукции. Отдельного стандарта по отзывам автомобилей нет.

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Замглавы ведомства Алексей Кулешов пояснил, что создаваемая система позволит повысить безопасность автотехники. Это в свою очередь приведет к снижению смертности на дорогах согласно поставленной президентом Владимиром Путиным задаче, добавил он.

В сообщении Росстандарта также говорится, что за 2019 год он отозвал почти 650 тыс. автомобилей. Среди них — почти 80 тыс. автомобилей Renault из-за риска открытия капота во время движения, 162 тыс. машин Nissan и 84 тыс. автомобилей Toyota из-за проблем с подушками безопасности. «Причинами отзывов становятся несоответствия, выявленные как автопроизводителями самостоятельно, так и в результате испытаний, проводимых Росстандартом», — указали в ведомстве.

Всего с 2015 года, когда началось «активное развитие» механизма, под отзыв попало более 3,5 млн транспортных средств.

Теги: Росстандарт, ГОСТ, автомобили
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