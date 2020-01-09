Росстандарт разработает ГОСТ об отзыве автомобилей

В 2020 году Росстандарт планирует утвердить специальный ГОСТ по критериям и механизмам отзыва автомобилей, сообщается на сайте ведомства.

Росстандарт утверждает, что разработка такого стандарта беспрецедентна в мировой практике, однако он необходим, так как действующие нормы по отзыву товаров касаются всех групп продукции. Отдельного стандарта по отзывам автомобилей нет.

Замглавы ведомства Алексей Кулешов пояснил, что создаваемая система позволит повысить безопасность автотехники. Это в свою очередь приведет к снижению смертности на дорогах согласно поставленной президентом Владимиром Путиным задаче, добавил он.

В сообщении Росстандарта также говорится, что за 2019 год он отозвал почти 650 тыс. автомобилей. Среди них — почти 80 тыс. автомобилей Renault из-за риска открытия капота во время движения, 162 тыс. машин Nissan и 84 тыс. автомобилей Toyota из-за проблем с подушками безопасности. «Причинами отзывов становятся несоответствия, выявленные как автопроизводителями самостоятельно, так и в результате испытаний, проводимых Росстандартом», — указали в ведомстве.