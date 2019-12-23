Renault отзовет в России почти 80 тыс. машин

Отозваны будут автомобили марки Kaptur, произведенные с 2015 года. Причина — риск открытия капота во время движения машины

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ЗАО «Рено Россия» — официальный представитель Renault на российском рынке — отзывает 78,5 тыс. автомобилей марки Renault Kaptur, сообщает Росстандарт. Отзыву подлежат машины, проданные с сентября 2015 года c VIN-кодами, опубликованными на сайте ведомства. Причиной отзыва специалисты назвали вероятность открытия капота во время движения из-за обрыва петли замка.

Водителям, чьи автомобили подпадают под отзыв, нужно обратиться в дилерский центр. На машинах бесплатно переустановят петли замка капота и поменяют сам замок. Водители также смогут самостоятельно узнать, попадает их автомобиль под отзыв или нет, проверив VIN-код своей машины через портал easy.gost.ru или воспользовавшись сервисом на сайте Auto.ru.

В январе текущего года французский концерн Renault уже отзывал в России более 3,6 тыс. автомобилей марок Logan, Sandero и Dokker в связи с возможностью некорректного срабатывания водительской подушки безопасности в случае фронтального удара. Отзыву подлежали машины, реализованные с ноября 2017 года. В марте Renault также отзывал 19,2 тыс. автомобилей Duster и Dokker, проданных начиная с 2017 года, из-за неправильного размещения уплотнительной мембраны в усилителе тормозов из-за нарушений в процессе сборки.

Renault Group — французская автомобилестроительная корпорация. В 1998 году она подписала соглашение с правительством Москвы о создании СП «Автофрамос», к 2012 году Renault довела свою долю до 100%. В июле 2014 года российское предприятие сменило название на ЗАО «Рено Россия». В России компания выпускает легковые автомобили Renault Duster, Renault Kaptur, Renault Arkana и Nissan Terrano. С 2016 года российский ПАО «АвтоВАЗ» является дочерней компанией Renault Group.