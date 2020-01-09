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«Коммерсантъ» назвал партнера «Роснефти» по контракту на 6,6 млрд руб.

«Трансойл» бизнесмена Геннадия Тимченко, ведущий оператор на рынке железнодорожных перевозок нефтепродуктов, выиграл крупный тендер «Роснефти» на перевозку нефтепродуктов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно условиям тендера речь идет о перевозке 5,6 млн т светлых нефтепродуктов с самарских НПЗ «Роснефти» до 31 марта 2021 года на сумму 6,6 млрд руб. Согласно условиям тендера часть продукции предназначена для экспорта. Итоговый протокол конкурса был опубликован в конце ноября, его участниками были шесть компаний, их названия не раскрывались.

В «Трансойле» сообщили изданию, что компания «уже более десяти лет является ключевым партнером компании «Роснефть» по перевозке продукции Самарской группы НПЗ» и с ноября 2019 года уже перевезла 218,4 тыс. т в рамках контракта.

Глава «INFOline-Аналитики» Михаил Бурмистров сообщил газете, что это крупнейший на рынке конкурс в 2019 году. По его оценкам, контракт позволит «Трансойлу» в 2020 году увеличить перевозки на 200 тыс. т в месяц и частично компенсировать снижение объемов из-за прекращения перевозок нефтепродуктов Антипинского НПЗ, который проходит процедуру банкротства.

Теги: Геннадий Тимченко, Трансойл, «Роснефть»
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