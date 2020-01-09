В Петербурге задержаны подозреваемые в продаже наркотиков в интернете

В Петербурге задержаны подозреваемые в продаже наркотиков в интернете

Сотрудники полиции задержали семерых членов группировки, на протяжении двух лет распространявших в Петербурге и его окрестностях психотропное вещество амфетамин с использованием интернета и IP-телефонии. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В рамках следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий одновременно проведено 17 обысков, задержаны семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор, а также двое операторов call-центра и трое закладчиков», — сказала представитель МВД России.

Волк уточнила, что ежедневно около килограмма амфетамина продавалось через онлайн-магазин, деятельность которого в данный момент прекращена. В день задержанные получали до 200 заказов.

По ее словам, при обысках в используемых подозреваемыми жилых помещениях сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 30 кг амфетамина, компьютеры, роутеры, телефоны, предметы и оборудование для расфасовки психотропного вещества, банковские карты, более 50 сим-карт, а также поддельные паспорта.

Фигурантам дела предъявлено обвинение по пунктам «а», «г» ч. 4, ст 228.1. УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических, психотропных веществ или их аналогов». «В отношении всех задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Волк.

Ранее сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность группировки, продававшей в Иркутской области синтетические наркотики через интернет. Сотрудники полиции обнаружили в Иркутской области 150 тайников с наркотиками.



