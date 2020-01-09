Twitter введет ограничения на комментарии к записям

Социальная сеть Twitter планирует дать пользователям возможность ограничивать комментарии к своим записям.

«Мы хотим помочь людям чувствовать себя спокойнее при общении в Twitter, дав им больше контроля за дискуссией, которую они начинают», — говорится в заявлении Twitter.

На конференции в Лас-Вегасе директор Twitter по управлению продуктами Сюзанн Си заявила, что компания намерена начать эксперименты в первом квартале 2020 года, сообщает издание The Verge. В рамках эксперимента его участники смогут устанавливать разные уровни доступа к своим записям, определяя их как:

глобальные (Global);

для группы (Group);

для избранных пользователей (Panel)

или заявление (Statement).

Все типы твитов будут по-прежнему видны всем пользователям, однако прокомментировать заявление будет невозможно, сообщение «для избранных пользователей» смогут комментировать только те, кому автор это прямо разрешил, а сообщение «для группы» — еще и те, на кого автор подписан.