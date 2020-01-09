«Яндекс» опроверг план запуска виртуального сотового оператора

У «Яндекса» нет планов по запуску виртуального оператора сотовой связи (mobile virtual network operator, MVNO), сообщили в компании газете «Коммерсантъ».

В то же время два собеседника издания на рынке сообщили, что «Яндекс» рассматривает такую возможность. Один из источников газеты утверждает, что виртуальный оператор компании будет работать на базе сети Tele2. Второй источник газеты при этом говорит, что у пользователей нового оператора будет возможность переключаться между операторами.

В Tele2 отказались от комментариев «Коммерсанту».

По словам одного из собеседников издания, тарифы нового оператора будут интегрированы с подпиской «Яндекс.Плюс» и его абоненты получат доступ к музыке и кино сервисов компании.

Источник газеты, близкий к «Яндексу», сообщил, что компания ведет переговоры с операторами связи по различным проектам, однако пока определенных договоренностей нет.