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«Яндекс» опроверг план запуска виртуального сотового оператора

У «Яндекса» нет планов по запуску виртуального оператора сотовой связи (mobile virtual network operator, MVNO), сообщили в компании газете «Коммерсантъ».

В то же время два собеседника издания на рынке сообщили, что «Яндекс» рассматривает такую возможность. Один из источников газеты утверждает, что виртуальный оператор компании будет работать на базе сети Tele2. Второй источник газеты при этом говорит, что у пользователей нового оператора будет возможность переключаться между операторами.

В Tele2 отказались от комментариев «Коммерсанту».

По словам одного из собеседников издания, тарифы нового оператора будут интегрированы с подпиской «Яндекс.Плюс» и его абоненты получат доступ к музыке и кино сервисов компании.

Источник газеты, близкий к «Яндексу», сообщил, что компания ведет переговоры с операторами связи по различным проектам, однако пока определенных договоренностей нет.

В июле 2017 года своего виртуального сотового оператора VK Mobile запустила социальная сеть «ВКонтакте». Партнером нового оператора стала компания «МегаФон». Однако в марте 2018 года проект свернули, объяснив это тем, что отдельный бренд не оправдал надежд, отмечает «Коммерсантъ».

В мае 2019 года стало известно о планах «МегаФона» запустить виртуального оператора вместе с «Ростелекомом»: совместное предприятие компаний ООО «Новые цифровые решения» получило соответствующую лицензию. Лицензия действует до 6 мая 2024 года и распространяется на территорию всей страны, кроме Крыма и Севастополя.

Теги: «Яндекс», сотовый оператор
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СП «Ростелекома» и «МегаФона» запустит виртуального оператора
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