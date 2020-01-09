Минобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»

Минобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»

Подразделения Минобороны в 2020 году получат 50 пистолетных комплексов «Удав», сообщается на сайте военного ведомства.

Опытная эксплуатация «Удава» в войсках, которую проводили с мая прошлого года, завершилась успешно, пистолет стабильно работал и показывал высокие баллистические качества в экстремальных температурах — от минус 50 до плюс 50 градусов.

«Удав» разработан под патрон повышенной мощности калибра 9х21 мм, способный пробить бронежилет второго класса с нескольких десятков метров. Пистолет позволяет использовать разные типы боеприпасов: с обычной пулей, трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего действия, с пониженным пробивным действием, повышенной пробиваемостью и т.д.

Магазин пистолета вмещает 18 патронов, максимальная эффективная дальность составляет 100 м (для сравнения: у пистолета Макарова — 40–50 м).