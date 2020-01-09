В Новосибирской области при пожаре в торговом центре погиб мужчина

В городе Искитим Новосибирской области в результате пожара в торговом комплексе «Центральный» погиб мужчина. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

Как уточняется в сообщении, тело мужчины обнаружили после того, как пожар был потушен. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Пожар в торговом комплексе «Центральный» произошел 8 января. По данным МЧС, к моменту прибытия спасателей 30 человек самостоятельно эвакуировались из здания. Площадь пожара составила около 3 тыс. кв. м. В его ликвидации принимали участие 34 человека и десять единиц пожарной техники.