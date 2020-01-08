В Новосибирской области загорелся торговый комплекс

В Искитиме произошел крупный пожар в торговом комплексе «Центральный». Об этом сообщили NGS.ru в пресс-службе управления МЧС по Новосибирской области.

Информация о возгорании в одноэтажном здании с мансардой поступила в 10:44 (05:44 мск). По предварительной информации, пострадавших нет. К моменту прибытия спасателей 30 человек самостоятельно эвакуировались из помещения.

Как пишет ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС, площадь пожара составляет около 3 тыс. кв. м. В ликвидации возгорания задействованы 34 сотрудника спасательной службы и десять единиц пожарной техники. В диспетчерской службе заявили, что угроза распространения огня на соседние здания отсутствует.

В Емельяновском районе Красноярского края 29 декабря загорелся магазин с пиломатериалами. Площадь пожара составила около 1,2 тыс. кв. м и затем увеличилась до 1,4 тыс. кв. м.

