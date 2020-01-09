Исследователи назвали возможный возбудитель неизвестной пневмонии в Китае

Причиной вспышки пневмонии в КНР мог стать новый вид коронавируса, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на группу китайских исследователей.

Ученые выявили его с помощью метода нуклеиновой кислоты (кодирует вирусные гены. - РБК) его в ходе лабораторных испытаний. По словам представителя группы, образцы, взятые у одно из 15 пациентов с неизвестной пневмонией, показали под микроскопом типичное поведение коронавируса.

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