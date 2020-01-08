Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, почему нет ничего плохого в том, чтобы называться «крепостными и холопами». Об этом он рассказал «РИА Новости».

«Да мы с вами все холопы... Бесправные, безлошадные, бесквартирные», — заявил Жириновский. По его словам, именно от слова «холоп» произошло другое слово — «хлопцы», обозначающее «молодых ребят, безработных, бедных и бесправных».

Также лидер ЛДПР сказал, что не надо стесняться слова «крепостные». «Дети от родителей зависят, родители от детей зависят — это и есть крепостное право», —заключил он.

6 января Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги. При этом он комментировал происходящее, говоря: «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы». В ЛДПР эту фразу назвали вырванной из контекста. В пресс-службе партии добавили, что жители и гости столицы, которые общались с Жириновским, не были оскорблены или обижены, а напротив, благодарили, не отпускали политика и просили его задержаться на ярмарке.