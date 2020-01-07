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В ЛДПР объяснили раздачу денег Жириновским на Красной площади

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский всегда готов материально помогать нуждающимся. Так в пресс-службе партии прокомментировали действия Жириновского на Красной площади, где он раздавал посетителям ярмарки деньги. Соответствующее заявление партии опубликовано в Telegram-канале политика.

В пресс-службе отметили, что некоторые СМИ исказили происходящее. Ранее в Youtube появилось видео, на котором Жириновский, раздавая деньги посетителям ярмарки в центре Москвы, говорил: «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы». «Они (СМИ. — РБК) вырвали из контекста крошечный фрагмент видео, в котором Владимир Жириновский в шутливой манере общается с окружающими», — объяснили в ЛДПР. По его словам, жители и гости столицы, которые общались с Жириновским, не были оскорблены или обижены, а напротив, благодарили, не отпускали политика и просили его задержаться на ярмарке. «Единственное чувство, которое испытывают люди на таких мероприятиях, — это радость и признательность», — добавили в пресс-службе партии.

Представитель Жириновского заявил РБК, что на новогодних праздниках лидер ЛДПР неоднократно посещал «места широких гуляний», где некоторые граждане просили его помочь им материально. «Владимир Вольфович никогда не отказывал», — добавил он.

После публикации видео с раздачей Жириновским денег в центре Москвы глава комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба сообщил «РИА Новости», что высказывания Жириновского могут быть рассмотрены после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.

Теги: Владимир Жириновский, ЛДПР, новости РБК
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