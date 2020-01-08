В столице Канады один человек погиб при стрельбе

В столице Канады один человек погиб при стрельбе

По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения при стрельбе в столице Канады Оттаве, сообщает местная полиция.

В сообщении указывается, что полицейские прибыли к месту происшествия на улице Гилмур утром 8 января после информации о массовой стрельбе. На месте инцидента они обнаружили одного погибшего и трех раненых, их госпитализировали.

Стрелок скрылся с места происшествия. Сейчас полицейские устанавливают его местонахождение. Позднее в полиции сообщили, что следователи считают атаку спланированной.

В конце декабря два человека погибли при стрельбе на парковке около города Хьюстон в США. По данным полиции, неизвестные открыли огонь по группе латиноамериканцев, когда те снимали на парковке музыкальный клип.