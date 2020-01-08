Роскачество назвало самые качественные российские товары

В России производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое, растительное масло и продукты из отечественных зерна и муки, рассказал глава Роскачества Максим Протасов в интервью «Российской газете».

По словам Протасова, качество мяса птицы в России выше, чем у европейских и американских производителей. А российское премиальное мясо поставляется даже в Латинскую Америку. Кроме того, глава Роскачества заявил, что на рынке круглого риса Россия успешно конкурирует с США.

Протасов отметил, что в стране учатся производить качественные сыры и вино. Он также выразил надежду, что страна станет конкурентной в производстве органической продукции.

Ранее Роскачество выявило среди продуктов, промаркированных как органические, не соответствующие требованиям товары. Специалисты изучили зерновые хлопья, продукты детского питания, крупы, макаронные изделия, чай, муку, приправы и молоко из России, Шри-Ланки и ряда европейских стран. В результате два продукта не прошли проверку: эксперты нашли в чаях Richman (Шри-Ланка) и «Мацеста» (Россия) пестициды.