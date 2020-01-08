Путин и Эрдоган начали переговоры в Стамбуле

Двусторонние переговоры президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начались в Стамбуле, сообщило российское посольство в Twitter.

Встреча закрыта для прессы.

Путин прибыл в Стамбул накануне вечером, до этого он посетил Дамаск и провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом.

В среду, как ожидается, президент также примет участие в церемонии открытия газопровода «Турецкий поток». Он проходит по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию. Протяженность газопровода — более 1 тыс. км. Ожидается, что мощность двух ниток (по первой газ должны получать турецкие потребители, по второй — европейские) составит 31,5 млрд куб. м газа в год.