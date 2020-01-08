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Правительство определило правила маркировки парфюмерии и шин

Правительство России утвердило этапы и правила маркировки парфюмерии, легкой промышленности, шин и фотоаппаратов. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В соответствии с постановлением производители, дистрибьюторы и продавцы парфюмерии обязаны до 31 марта зарегистрироваться в системе маркировки. С 1 октября начнется обязательная маркировка парфюмерной продукции, которая производится в России или ввозится на территорию страны. До 30 сентября следующего года разрешена продажа немаркированных товарных остатков, произведенных в России или ввезенных в страну до 1 октября.

Для продажи фотоаппаратов необходимо зарегистрироваться в системе маркировки до 29 февраля. С 1 октября оборот немаркированных фототоваров будет запрещен. Промаркировать нереализованные до этой даты остатки нужно до 1 декабря 2020 года.

С 1 января 2021 года будет запрещен оборот немаркированных товаров легкой промышленности. Нереализованные остатки необходимо промаркировать до февраля следующего года.

Производство и ввоз немаркированных шин будут запрещены с 1 ноября. Запрет распространится и на их продажу компаниями, работающими напрямую с производителями и импортерами. До начала марта 2021 года необходимо промаркировать товарные остатки.

В России с 1 декабря расширился список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Ее ввели для духов, туалетной воды, шин, покрышек, фотокамер и постельного белья. Кроме того, маркировке подлежат некоторые виды одежды, например рабочая одежда, изготовленная из натуральной или композиционной кожи, а также пальто, плащи, куртки, ветровки и блузки.

Теги: маркировка, правительство, Россия
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