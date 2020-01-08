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Политика ,   Сделано для агрегаторов 
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Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.

По информации издания, в качестве поздравления с 50-летием посольство отправило Кальюлайд букет цветов, шоколад и бутылку крымского шампанского. Последнюю часть подарка канцелярия президента направила назад в посольство, говорится в сообщении.

Президент Эстонии назвала Россию «самым трудным партнером»
Политика

Ранее Кальюлайд охарактеризовала ситуацию на востоке Украины как войну и оккупацию. В конце ноября она назвала Россию «самым трудным партнером». При этом президент отметила, что с Москвой необходимо вести диалог, несмотря на то что «России все равно на собственные подписи на международных актах».

Теги: Эстония, Керсти Кальюлайд, Крым
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