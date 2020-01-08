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В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденной девочки

Во дворе многоквартирного дома в Новокузнецке обнаружили тело новорожденной девочки. Полицейские ищут мать ребенка, сообщила в среду пресс-служба главного управления МВД по Кемеровской области.

Сообщение об обнаружении тела ребенка во дворе дома по улице Тореза поступило в полицию 5 января. Сейчас правоохранительные органы выясняют причины смерти девочки, а также место нахождения ее матери. Сотрудники полиции и представители Следственного управления СК по Кемеровской области проводят подворовые обходы и опрашивают местных жителей.

Ранее в Хабаровском крае следователи завели уголовное дело по факту смерти ребенка, оставленного на балконе. Как сообщает «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на региональный минздрав, мальчик погиб из-за переохлаждения.

Теги: Новокузнецк, смерть ребенка
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