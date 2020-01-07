СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае

СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.

Тело малолетнего мальчика без признаков насильственной смерти нашли на балконе квартиры в жилом доме в городе Николаевск-на-Амуре 5 января. Как сообщили в минздраве Хабаровского края, младенец погиб из-за переохлаждения, передает «Хабаровский край сегодня».

В ноябре 2019 года в Москве в ванне с водой погиб пятимесячный младенец. По версии следствия, няня купала двоих детей, затем одного отнесла в комнату, а другого ненадолго оставила без присмотра. Вернувшись, она обнаружила, что ребенок не подавал признаков жизни, и попыталась его спасти.