В Росстандарте заявили об отмене документов на поверку счетчиков

В России планируют отменить бумажные свидетельства о поверке счетчиков, а все результаты вносить в специальную базу Росстандарта в режиме онлайн. Об этом «Российской газете» заявил глава ведомства Алексей Абрамов. По его словам, соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму.

Как объяснил Абрамов, после поверки счетчиков специалист в присутствии владельца должен будет внести все данные в специальный реестр через портал госуслуг. Он отметил, что такая запись станет единственным подтверждением учета, а также будет информировать жильцов о следующей дате поверки.

Такое изменение поможет бороться с мошенниками, которые навязывают жильцам свои услуги или предоставляют недостоверные данные о количестве поверенных счетчиков, считает Абрамов.

Глава Росстандарта отметил, что уже существует реестр для записей результатов поверок, но информация, которую он содержит, имеет исключительно справочный характер. К тому же результаты отображаются в системе только спустя несколько дней после внесения. Сейчас Росстандарт работает над тем, чтобы вся информация в реестре передавалась в режиме онлайн, а также имела юридическую силу.

В начале февраля Абрамов заявил, что Росстандарт разрабатывает поправки в законодательство. Отныне проводить поверку счетчиков воды должны будут не сами жильцы, которые пользуются для этого платными услугами, а специалисты ресурсоснабжающей или управляющей компании. «Достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы», — считает Абрамов.