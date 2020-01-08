Асад поблагодарил Путина на русском языке

Президент Сирии Башар Асад поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина на русском языке во время встречи в Дамаске. Об этом сообщает агентство Sana.

«Спасибо!», — сказал он по итогам российско-сирийских переговоров.

Путин прибыл в Сирию 7 января, безопасность его полета обеспечивали российские военные самолёты Су. В Дамаске в командном пункте группировки войск Вооруженных сил России он встретился с Башаром Асадом Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны.

Президент России отметил результаты по восстановлению сирийской территориальной целостности и мирной жизни в стране. В свою очередь Асад поблагодарил Путина за содействие в борьбе с терроризмом.