Twitter аппарата Асада заблокировали после публикаций о визите Путина

Аккаунт аппарата президента Сирии Башара Асада в социальной сети Twitter заблокировали после публикаций о визите президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в Facebook пресс-службы Асада.

В тексте говорится, что профиль сирийского главы блокировался неоднократно в Twitter. Администрация соцсети не разъяснила причины закрытия аккаунта, уточнили в аппарате Асада.

Согласно сообщению Twitter, действие старой учетной записи аппарата сирийского президента приостановлено по причине нарушения правил сервиса.

Владимир Путин прилетел в Дамаск 7 января. В ходе своего визита он встретился со своим сирийским коллегой Башаром Асадом и посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил России. Путин отметил результаты на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны. Асад со своей стороны поблагодарил российского президента за помощь в борьбе с терроризмом.



