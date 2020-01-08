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Путин отметил вклад России и Сирии в ликвидацию самых опасных террористов

Президент России Владимир Путин считает, что совместные российско-сирийские усилия позволили ликвидировать самых опасных террористов. Об этом он заявил во время посещения командного пункта группировки ВС России в Дамаске, передает ТАСС.

«Совместные действия позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей», — сказал он. Путин отметил работу военных на Голанских высотах, в Пальмире, Алеппо, других регионах Сирии за прошедший год и добавил, что задачи по борьбе с терроризмом «успешно решаются силами спецопераций».

Президент также поздравил с наступившим Новым годом и Рождеством российских военнослужащих, которые встречают эти праздники «вдали от близких», «защищая родной дом».

Путин прибыл в Сирию 7 января, где провел переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил России и Кафедральный собор Девы Марии. В ходе встречи с сирийским лидером президент России отметил «признаки восстанавливающейся мирной жизни» в Дамаске и кардинальные перемены в Сирии по восстановлению государственности.
 

Теги: Владмир Путин, Сирия, Россия, терроризм
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