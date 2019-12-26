В Заполярье на детском празднике умер Дед Мороз

Мужчина, исполнявший роль Деда Мороза, умер на новогоднем мероприятии в одном из детских садов Мурманской области. Об этом сообщили РБК в пресс-службе СУ СК России по региону.

«Да, это так. Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области в настоящее время проводится процессуальная проверка по данному факту», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в Североморске. Погибшему во время утренника мужчине был 51 год. В СК сообщили, что признаков насильственной смерти на теле погибшего не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, мужчина умер естественной смертью: от болезни сердца или какого-либо заболевания.

Очевидцы случившегося в соцсетях рассказали, что Деду Морозу стало плохо во время раздачи подарков, но дети не успели понять, что происходит, и испугаться.