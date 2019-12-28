Общество , 0 Поделиться Поделиться Mercedes сбил двух женщин на автобусной остановке в Петербурге

В центре Петербурга Mercedes вылетел с проезжей части на автобусную остановку, травмировав двух пешеходов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



«ДТП произошло в 09:25 на ул. Миллионная около д.1 в Центральном районе. Мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, не справился с управлением на закруглении дороги и совершил наезд на препятствие с последующим выездом на остановку общественного транспорта. Там находились пешеходы — две женщины 1950 и 1947 годов рождения. Одна из них находится в тяжелом состоянии, другая — в состоянии средней тяжести. Обе госпитализированы. С водителем сейчас работают сотрудники ГИБДД», — сообщили в ГИБДД.

