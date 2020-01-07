Путин встретится с Эрдоганом в Стамбуле 8 января

Президент России Владимир Путин 8 января посетит Стамбул, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», а также встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе переговоров Путин планирует обсудить с Эрдоганом вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальную международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии.

Ранее, 17 декабря, Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсудили тему эскалации конфликта в Ливии и выступили в поддержку усилий ООН и Германии по урегулированию вооруженного противостояния и налаживанию диалога. К тому же главы государств обсудили ситуацию в Сирии. Они, в частности, затронули вопрос российско-турецких соглашений по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке Сирии.