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Путин встретится с Эрдоганом в Стамбуле 8 января

Президент России Владимир Путин 8 января посетит Стамбул, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», а также встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе переговоров Путин планирует обсудить с Эрдоганом вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальную международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии.

Ранее, 17 декабря, Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсудили тему эскалации конфликта в Ливии и выступили в поддержку усилий ООН и Германии по урегулированию вооруженного противостояния и налаживанию диалога. К тому же главы государств обсудили ситуацию в Сирии. Они, в частности, затронули вопрос российско-турецких соглашений по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке Сирии.

Теги: Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
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Трамп и Эрдоган провели телефонные переговоры
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