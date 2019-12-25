В Приморье маршрутка насмерть сбила ребенка на пешеходном переходе

В городе Уссурийске в Приморском крае маршрутка насмерть сбила семилетнего ребенка на пешеходном переходе, говорится в сообщении регионального управления МВД.

Микроавтобус сбил ребенка, когда он на зеленый сигнал светофора переходил дорогу. После этого маршрутка столкнулась с двумя автомобилями, которые стояли на встречной полосе, уступая дорогу пешеходам. В результате ДТП семилетний ребенок получил тяжелые травмы и скончался в отделе реанимации. Во время аварии в маршрутке находились пассажиры, в том числе десятилетняя девочка. Она получила сотрясение головного мозга.

По факту случившегося завели уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителя задержали. По информации МВД, опыт его работы составляет 27 лет, на момент аварии он был трезв.

5 декабря в Калуге маршрутка врезалась в фонарный столб, пострадали семь человек, в том числе один ребенок. Сообщалось, что пассажиры получили ушибы и переломы, их госпитализировали.