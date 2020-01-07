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Власти опровергли задержание постпреда Свердловской области в Подмосковье

Информация о задержании постоянного представителя Свердловской области Александра Овчарова по подозрению в браконьерстве не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе постпредства.

«Задержания лиц, указанных в ряде российских СМИ, сотрудниками полиции не производилось, уголовное дело по факту незаконной охоты не возбуждалось, указанные лица к административной и иной ответственности не привлекались», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили о задержании двоих мужчин в охотничьем хозяйстве в Раменском районе.

«6 января в Бронницкий отдел полиции поступило сообщение от лесничего о несанкционированном въезде на территорию охотничьего хозяйства в Раменском районе автомобиля, в котором находились двое мужчин. Прибывшие на место сотрудники полиции в присутствии лесничего осмотрели автомобиль. Оружия и тушек животных обнаружено не было. Мужчины были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Спустя некоторое время на территории охотхозяйства была обнаружена тушка животного — предположительно, косули», — сказал представитель главка.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, одним из задержанных был постпред Свердловской области Александр Овчаров. О задержании Овчарова также сообщали РЕН ТВ и телеграм-канал «Незыгарь». Судя по видео, которое опубликовал телеканал, задержанные мужчины были одеты в камуфляж, при себе имели тепловизор. Один из них представился Сергеем.

В полиции уточнили, что по данному факту проводится проверка, причастность задержанных к незаконной охоте устанавливается.

Теги: новости РБК, Раменский район, охота, браконьеры
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