Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Пентагон заявил о следовании «законам войны» в отношении Ирана Политика, 04:00 Патриарх Кирилл пожелал россиянам читать и дарить Евангелие Общество, 03:33 Аутсайдер чемпионата Турции заключил сделку с футболистом сборной России Спорт, 03:31 СМИ узнали о задержании постпреда Свердловской области за браконьерство Общество, 03:09 «Арсенал» выбил из Кубка Англии лидирующий во втором дивизионе «Лидс» Спорт, 02:57 Эстонский премьер по-русски поздравил православных с Рождеством Политика, 02:36 В Москве при пожаре в квартире погиб человек Общество, 02:11 Путин подарил икону Спасо-Преображенскому собору Санкт-Петербурга Общество, 01:43 «Интер» обыграл «Наполи» и вернулся на первое место в чемпионате Италии Спорт, 01:43 Помпео и Зеленский обсудили ситуацию на Ближнем Востоке Политика, 01:29 В Москве около 50 человек эвакуировали из общежития из-за замыкания Общество, 01:05 Американские военные назвали ошибкой письмо о выводе войск из Ирака Политика, 01:03 Войска Сараджа отбили у армии Хафтара город Сирт Политика, 00:41 Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге Общество, 00:10
Общество ,  
0 
СМИ узнали о задержании постпреда Свердловской области за браконьерство

В одном из охотничьих угодий в Раменском районе Подмосковья задержали двоих мужчин, подозреваемых в браконьерстве, сообщили в пресс-службе областного главка МВД, передает ТАСС.

Полицейские приехали по вызову лесничего, который сообщил, что на территорию хозяйства проехал автомобиль с двумя мужчинами. Сотрудники осмотрели машину, но оружия или добычи не нашли. Мужчин доставили в отдел полиции.

В пресс-службе добавили, что позже на территории охотничьего хозяйства была найдена тушка животного, предположительно косули. В полиции начали проверку по факту незаконной охоты.

Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, одним из задержанных является Александр Овчаров — постпред Свердловской области в Москве. Информацию подтверждают Telegram-канал «Незыгарь» и РЕН ТВ. По данным телеканала, рядом с местом задержания был обнаружен тепловизор, а около убитой косули нашли нож.

В феврале 2018 года в Челябинской области браконьеры убили сотрудника Госохотнадзора. Инспектор отправился в рейд с помощниками и увидел в поле трех браконьеров. Оставив сопровождающих в засаде, он решил задержать нарушителей. Двое из них скрылись на снегоходах, а с третьим произошел конфликт, в результате которого мужчина выстрелил в упор в инспектора. Браконьеры охотились на косуль: на месте происшествия нашли две тушки животных.

Теги: Свердловская область, браконьерство, задержание
Материалы по теме
МВД поймало группу работавших «под прикрытием документов НИИ» браконьеров
Общество
Россия подарила Габону оружие для защиты редких животных от браконьеров
Политика
В Приморье задержали 18 рыбаков из КНДР по подозрению в браконьерстве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter