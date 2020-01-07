СМИ узнали о задержании постпреда Свердловской области за браконьерство

В одном из охотничьих угодий в Раменском районе Подмосковья задержали двоих мужчин, подозреваемых в браконьерстве, сообщили в пресс-службе областного главка МВД, передает ТАСС.

Полицейские приехали по вызову лесничего, который сообщил, что на территорию хозяйства проехал автомобиль с двумя мужчинами. Сотрудники осмотрели машину, но оружия или добычи не нашли. Мужчин доставили в отдел полиции.

В пресс-службе добавили, что позже на территории охотничьего хозяйства была найдена тушка животного, предположительно косули. В полиции начали проверку по факту незаконной охоты.

Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, одним из задержанных является Александр Овчаров — постпред Свердловской области в Москве. Информацию подтверждают Telegram-канал «Незыгарь» и РЕН ТВ. По данным телеканала, рядом с местом задержания был обнаружен тепловизор, а около убитой косули нашли нож.

В феврале 2018 года в Челябинской области браконьеры убили сотрудника Госохотнадзора. Инспектор отправился в рейд с помощниками и увидел в поле трех браконьеров. Оставив сопровождающих в засаде, он решил задержать нарушителей. Двое из них скрылись на снегоходах, а с третьим произошел конфликт, в результате которого мужчина выстрелил в упор в инспектора. Браконьеры охотились на косуль: на месте происшествия нашли две тушки животных.