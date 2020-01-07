Назван самый кассовый мультфильм в истории

Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории. Об этом сообщает портал Вox Office Mojo.

Общие кассовые сборы мультфильма, который вышел в прокат в ноябре 2019 года, составили $1,325 млрд. Уточняется, что предыдущими рекордсменами по кассовым сборам среди анимационных фильмов были «Суперсемейка-2» ($1,243 млрд) и первая часть «Холодного сердца» ($1,281 млрд).

Согласно данным Вox Office Mojo, самым кассовым фильмом в истории считаются «Мстители. Финал», собравшие $2,797 млрд в прокате по всему миру. Таким образом, картина братьев Энтони и Джо Руссо обошла «Аватар» Джеймса Кэмерона, который вышел в прокат в 2009 году и собрал во всем мире $2,789 млрд. Третье место в списке самых кассовых фильмов занимает «Титаник» 1997 года, чьи сборы составили $2,187.