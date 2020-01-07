В США водитель выстрелил в бросивших снежок в его автомобиль подростков

В городе Милуоки, штат Висконсин, США, водитель автомобиля ранил двоих детей, которые бросили снежок в его машину. Об этом сообщила местная полиция в Twitter.

Информация о стрельбе поступила в полицию 6 января около 19:50 по местному времени (04:50 мск 7 января). На месте были обнаружены два подростка, 12 и 13 лет, с огнестрельными ранениями, обоих госпитализировали. Согласно результатам предварительного расследования, они бросали снежки в проезжающие мимо автомобили. После того как один из снежков попал в белую Toyota, водитель машины выстрелил в бросавших. В полиции уточнили, что жизни пострадавших сейчас ничто не угрожает.

В конце декабря неизвестные открыли стрельбу на парковке возле американского города Хьюстон. В результате погибли два человека, еще шесть пострадали. По данным полиции, огонь открыли из машины, которая проезжала мимо группы латиноамериканцев в возрасте около 20 лет, снимавших музыкальный клип.