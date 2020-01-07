В Москве из квартиры медсестры украли украшения на 1,5 млн руб.

В Москве из квартиры медсестры украли украшения на 1,5 млн руб.

На востоке Москвы неизвестный обокрал квартиру медсестры, похитив ювелирные украшения на сумму 1,5 млн руб., сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, передает ТАСС.

Кража произошла в квартире на улице Новокосинской. Помимо украшений неизвестный также похитил 95 тыс. руб. наличными.

По факту преступления заведено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере).

6 января полиция завела дело об ограблении квартиры на юго-западе Москвы. Неизвестный похитил €15 тыс., 12 наручных часов, набор серебряных рюмок, золотую заколку для галстука и другие ценные вещи на общую сумму около 2 млн руб. Как сообщили в полиции, вору удалось проникнуть в квартиру, сломав замки во входной двери.

